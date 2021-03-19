РИА НовостиБанк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовыхЦентральный банк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — теперь она составит 4,5 процента годовых.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоПервый каналPiter.tvКоммерсантъИзвестияДождьНТВРЕН ТВВести.RuМой БрянскГородовойВместе-РФТВ ЦентрДума ТВDP.RUEurosport.ruМоя Москва.онлайнМосква 24РЕН ТВCT newsДума ТВЮгра-ТВИзвестияПятый каналТВ ЦентрГородовойВоенное делоМой БрянскТВ ЦентрСлово и ДелоВести.RuДума ТВРЕН ТВГородовойПодробнее о событииЦентробанк продолжит поднимать ключевую ставку — прогноз экспертаПятый канал09:49ЦБ не ожидает замедления темпов роста кредитования после повышения ставкиТАСС08:56Названы последствия повышения кредитной ставки ЦБМосковский Комсомолец10:32Впервые с декабря 2018 года Банк России повысил ключевую ставкуRZN.info12:13Банк России увеличил размер ключевой ставкиКапитал страны07:45Риторика регулятора подразумевает ужесточение ДКП более быстрыми темпамиFinam.Ru12:30«Это только начало!» — Делягин о повышении ключевой ставки ЦБ РФREGNUM10:10ЦБ повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 годаFrank Media09:05Показать ещёОценить1KКомментироватьПоделиться