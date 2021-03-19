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РИА Новости

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых

Центральный банк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — теперь она составит 4,5 процента годовых.В источнике

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Форвард футбольной сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лидером классификации самых зарабатывающих игроков итальянской Серии "А". При этом он получает больше, чем четыре его ближайших конкурента вместе взятые.
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