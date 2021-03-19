Криштиану Роналду зарабатывает больше всех в Серии «А»

Форвард футбольной сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лидером классификации самых зарабатывающих игроков итальянской Серии "А". При этом он получает больше, чем четыре его ближайших конкурента вместе взятые.