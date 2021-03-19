Дипломаты США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола в Анкоридже

Представители США, произносившие вступительную речь во время второго заседания диалога между США и КНР в Анкоридже (штат Аляска), нарушили дипломатический протокол и превысили выделенное им время, сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа» со ссылкой на чиновника из китайской делегации.