Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает достойными кандидатами на свой пост в будущем собственного помощника, инспектора по Гродненской области, бывшего министра внутренних дел (МВД) страны Юрия Караева и председателя Гродненского областного исполнительного комитета, бывшего министра здравоохранения Владимира Караника.
ФРГ объявила свой ответ на заявление администрации США: правительство страны не приемлет угрозы и санкции по газопроводу "Северный поток 2", заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Представители США, произносившие вступительную речь во время второго заседания диалога между США и КНР в Анкоридже (штат Аляска), нарушили дипломатический протокол и превысили выделенное им время, сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа» со ссылкой на чиновника из китайской делегации.