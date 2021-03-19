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РИА Новости

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых

Центральный банк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — теперь она составит 4,5 процента годовых.В источнике

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Центробанк продолжит поднимать ключевую ставку — прогноз эксперта

Пятый канал09:49

Эльвира Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки до 4,5%

Финансовая газета09:34

ВТБ может повысить ставки по депозитам вслед за ключевой ставкой ЦБ

ТАСС07:11

Банк России увеличил размер ключевой ставки

Капитал страны07:45

ЦБ РФ опередил ожидания аналитиков

Finam.Ru11:41

Названы последствия повышения кредитной ставки ЦБ

Московский Комсомолец10:32

Экономист назвал повышение ключевой ставки «ситуативным решением»

REGNUM11:54

ЦБ повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года

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Ведомости12:02

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Вести.Ru08:45

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Коммерсантъ00:55