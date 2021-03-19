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Urbc.Ru

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.В источнике

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Чистая прибыль сети «Мать и дитя» за 2020 год по МСФО выросла на 56%

Чистая прибыль сети клиник "Мать и дитя" за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 56% по сравнению с показателем за 2019 год и составила 4,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
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В России появятся мясо и хлеб из белка насекомых

Разработки производства мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых станут доступны россиянам в ближайшие годы, об этом 22 марта рассказал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.
Известия02:40