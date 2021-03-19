Чистая прибыль сети клиник "Мать и дитя" за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 56% по сравнению с показателем за 2019 год и составила 4,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Разработки производства мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых станут доступны россиянам в ближайшие годы, об этом 22 марта рассказал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.