Чистая прибыль сети «Мать и дитя» за 2020 год по МСФО выросла на 56%

Чистая прибыль сети клиник "Мать и дитя" за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 56% по сравнению с показателем за 2019 год и составила 4,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.