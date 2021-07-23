На дне Венецианской лагуны в канале Трепорти нашли древнюю римскую дорогу

Найденная древняя римская дорога, затопленная в Венецианской лагуне, по мнению учёных, говорит о том, что обширные поселения, вероятнее всего, существовали за столетия до основания Венеции в пятом веке.