ЦБ принял решение повысить ставку на 100 б.п. до 6.50% (ЛОКО 6.25%, консенсус 6.50%) ввиду сохранения повышенных инфляционных рисков, а также пересмотра вверх прогнозов по инфляции и экономическому росту.
Найденная древняя римская дорога, затопленная в Венецианской лагуне, по мнению учёных, говорит о том, что обширные поселения, вероятнее всего, существовали за столетия до основания Венеции в пятом веке.
Первое из двух пролетных строений железнодорожного моста на Транссибирской магистрали, рухнувшего из-за паводка в Забайкальском крае, установлено, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале "Российских железных дорог".
Corning, компания, наиболее известная благодаря производству Gorilla Glass, защитного слоя стекла для дисплеев смартфонов, теперь выпустила свой последний композит, который представляет собой новую версию Gorilla Glass, оптимизированную для линз камер смартфонов — Gorilla Glass DX и DX +.
«Вашингтон Кэпиталз» надеется заключить контракт с российским нападающим Александром Овечкиным до открытия рынка свободных агентов, которое состоится 28 июля, сообщает журналистка Саманта Пэлл в своём «твиттере» со ссылкой на генерального менеджера столичного клуба Брайана Маклеллана.