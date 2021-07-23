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Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 6,5 процента годовых

Соответствующий уровень ставки вернулся на уровень октября-декабря 2019 года.
9111.ru
Теперь регулятор возвращается к прежним позициям.
Царьград
Ключевая ставка --> Комментарий Банка России По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня.
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Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос, который продолжает уверенно расти.
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