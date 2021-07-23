Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть россияне и российские компании.
Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция" "Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины", — говорится в документе.
Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о допуске ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" к заправке топливом и последующему пуску, сообщил "Роскосмос".
Карпин назвал работу в сборной России ответственным и интересным этапом в карьере // Дюков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.