Минтруд РФ одобрил отстранение от работы отказавшихся привиться от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция" "Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины", — говорится в документе.