Прогноз на 2023 год не изменился в сравнении с апрельскими оценками, а вот в 2022-м ЦБ ранее ожидал роста цен тоже на 4%. Банк России 23 июля повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых.
Карпин назвал работу в сборной России ответственным и интересным этапом в карьере // Дюков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.
Аналитики The Economist изучали уровень счастья при поедании хэппи мила в разных странах Редакция The Economist придумала индекс Биг-Мака (Big Mac index) 35 лет назад, когда вездесущий гамбургер от McDonald стоил в родной Америке всего $1,60.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова к продолжению транзита газа через Украину и после 2024 года — исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы страны, передает «РИА Новости».
Подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо частично разрушены локальным сильным ливнем со шквалистым ветром, которые обрушились на Лазаревский район Сочи в пятницу, ущерб подсчитывается, сообщили журналистам в оперштабе Краснодарского края.