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Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 6,5 процента годовых

Прогноз на 2023 год не изменился в сравнении с апрельскими оценками, а вот в 2022-м ЦБ ранее ожидал роста цен тоже на 4%. Банк России 23 июля повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых.
Forbes
Повышение стало самым резким с декабря 2014 года.
RT на русском
По мнению Заверского, всегда важно различать инфляцию как постоянный темп роста цен и временный всплеск цен, вызванный пусть и сильными, но разовыми факторами.
Финмаркет
Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей.
Profinance.ru

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Итоги пятницы, 23 июля: Российский рынок накрыла «дождевая тучка»

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