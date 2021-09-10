Новая величина ставки, вероятно, близка к пиковой на ближайшие месяцы, снижения текущей инфляции Банк России, который, впрочем, готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), ожидает уже в четвертом квартале 2021 года.
90% госпитализированных с COVID-19 пациентов в Израиле оказались не привиты, рассказала глава службы общественного здравоохранения, доктор Шарон Алрой-Прайс, 11 сентября пишет газета The Jerusalem Post.
Ожидается, что в этот день вместе с международными версиями Huawei P50 и P50 Pro выйдут глобальные представители линейки Nova 9. Серия этих бюджетных флагманов дебютирует в Китае 23 сентября, ну а глобальная премьера, выходит, состоится месяцем позже.