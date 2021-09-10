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Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых

Банк России 10 сентября повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 6,75%.
Finam.Ru
Новая величина ставки, вероятно, близка к пиковой на ближайшие месяцы, снижения текущей инфляции Банк России, который, впрочем, готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), ожидает уже в четвертом квартале 2021 года.
Коммерсантъ
Шаг в 25 б.п. в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики до сих пор был только один, дважды ЦБ увеличил ставку на 50 б.п., а в июле - сразу на 100 б.п., впервые с декабря 2014 года.
Финмаркет
Банк России не исключает, что ключевую ставку будут повышать на ближайших заседаниях.
Banknn.ru

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