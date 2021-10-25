Мамонтов и другую арктическую мегафауну погубил рост влажности

Например, на северо-востоке континентальной Сибири мамонты жили еще 7,3 тысячи лет назад (а не исчезли 10,7 тысячи лет назад, как считалось ранее), а в Северной Америке — 8,6 тысячи лет назад (здесь их исчезновение датировали 13,8 тысячи лет назад).