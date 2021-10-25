Банк России опубликовал полные данные опроса об инфляционных ожиданиях в октябре 2021 года, ставшие одной из причин резкого (на 0,75 процентного пункта) и неугаданного рынком повышения ключевой ставки в прошлую пятницу.
В октябре инфляционные ожидания населения, которые ЦБ рассчитывает исходя из данных Фонда общественного мнения, достигли максимума за пять лет: 13,6%. Для сравнения: в сентябре показатель составлял 12,5%.
Например, на северо-востоке континентальной Сибири мамонты жили еще 7,3 тысячи лет назад (а не исчезли 10,7 тысячи лет назад, как считалось ранее), а в Северной Америке — 8,6 тысячи лет назад (здесь их исчезновение датировали 13,8 тысячи лет назад).
В Сирии перед патрулем российской военной полиции сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.
Читатели американского сайта Breitbart в Twitter поддержали президента России Владимира Путина и выразили ему уважение после слов о том, что смена пола у детей является преступлением против человечности.
Коллективный иммунитет в России до сих пор не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал исчерпанным конфликт, вследствие которого послы Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США должны были покинуть страну.