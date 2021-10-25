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ЦБ не оставил без внимания первые сомнения в его способности снижать инфляцию

Банк России опубликовал полные данные опроса об инфляционных ожиданиях в октябре 2021 года, ставшие одной из причин резкого (на 0,75 процентного пункта) и неугаданного рынком повышения ключевой ставки в прошлую пятницу.
Коммерсантъ
В октябре инфляционные ожидания населения, которые ЦБ рассчитывает исходя из данных Фонда общественного мнения, достигли максимума за пять лет: 13,6%. Для сравнения: в сентябре показатель составлял 12,5%.
Аргументы и Факты
Рост цен далеко оторвался от целевых ориентиров ЦБ.
Ведомости
Повышая ключевую ставку, Банк России стремится повлиять на поведение людей, «гася» инфляционные ожидания.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

ЦБ не оставил без внимания первые сомнения в его способности снижать инфляцию
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