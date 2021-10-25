Возвращение Банком России инфляции к цели вблизи 4% к концу 2022 года потребовало от регулятора более решительных действий, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на конференции ACI Russia eFX Summit 2021.
С учетом текущей динамики цен вряд ли стоит ожидать существенного замедления инфляции до конца года, говорит член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
"Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Лимитированная серия состоит из шести ультрароскошных внедорожников и открывает первую главу Russian Heritage – ежегодного проекта Bentley, в рамках которого будут созданы эксклюзивные тематические версии автомобилей бренда, посвященные великому культурному наследию России, сообщает пресс-служба британской марки.