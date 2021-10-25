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Банк России повысил ключевую ставку до 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 7,50% годовых.
Бюджет
Эксперты и аналитики в большинстве своём рассчитывали на менее решительные действия и предполагали изменение на 25–50 б. п., до 7–7,25% годовых.
DP.RU
Возвращение Банком России инфляции к цели вблизи 4% к концу 2022 года потребовало от регулятора более решительных действий, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на конференции ACI Russia eFX Summit 2021.
ПРАЙМ
С учетом текущей динамики цен вряд ли стоит ожидать существенного замедления инфляции до конца года, говорит член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
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