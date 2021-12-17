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Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

ИНТЕРФАКС - Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых.
Интерфакс
Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку.
РИА Новости
Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляции снизится до 4-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находится вблизи 4%.
Frank Media
Аналитики сходятся во мнении, что регулятор в следующем году возьмет инфляцию под контроль.
ПРАЙМ

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