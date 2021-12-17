ИнтерфаксБанк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовыхИНТЕРФАКС - Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых.ИнтерфаксБанк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку.РИА НовостиСогласно прогнозу ЦБ, годовая инфляции снизится до 4-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находится вблизи 4%.Frank MediaАналитики сходятся во мнении, что регулятор в следующем году возьмет инфляцию под контроль.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналГородовойМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейРБКТВ ЦентрНТВDaily MoscowSmotrim.ruМИР 24Деловое.ТВТелеканал Санкт-ПетербургКоммерсантъ FMDP.RUРБК ИнвестицииКапитал страныFrank MediaПрофильЦарьградЭксперт Северо-ЗападБанки СегодняАК&МЯмал-МедиаИзвестияОбщественная служба новостейЦентральная Служба НовостейREGNUMThe Moscow PostАБНRTVIНевские НовостиПодробнее о событииЭксперты не исключили повышения ключевой ставки в 2022 году до 10% годовыхТАССвчера в 09:48Банк России на тропе войны с инфляциейПРАЙМвчера в 11:28Эксперт: восстановительный рост экономики России остался в прошломREGNUMвчера в 14:19Доллар подорожал почти на 40 копеек на фоне фиксации прибылиИнтерфаксвчера в 11:43ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%Московский Комсомолецвчера в 06:38Банк России поднял ключевую ставку до 8,5 процентаLenta.ruвчера в 05:32Набиуллина: Центробанк допускает возможность повышения ключевой ставки ближайших заседанияхДеловое.ТВвчера в 09:34Показать ещёОценить2,1KПоделиться