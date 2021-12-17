ИнтерфаксБанк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовыхИНТЕРФАКС - Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых.ИнтерфаксВ пресс-службе регулятора рассказали, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза.ПрофильПри развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.ИнтерфаксСледующее заседание совета директоров Банка России по ставке состоится 11 февраля 2022 года.Finam.RuЧитать далееСвернутьFrank MediaFrank MediaDP.RUРБК ИнвестицииКапитал страныПрофильАБНПетрозаводск говоритЦентральная Служба НовостейRTVIREGNUMПолитика СегодняГазета.RuЭкономика сегодняИА КрыминформВечерняя МоскваУтроNewsIvbg.ruThe Moscow PostПодробнее о событииЦБ повысил ключевую ставку седьмой раз подряд, до 8,5% годовыхРИА Новости05:55Банк России поднял ключевую ставку ещё на 1 процентный пункт под Новый годПетербург206:14Банк России назвал геополитику одним из краткосрочных проинфляционных рисковПРАЙМ05:56ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%Московский Комсомолец06:38Банк России поднял ключевую ставку до 8,5 процентаLenta.ru05:32ЦБ по-прежнему оценивает денежно-кредитные условия как нейтральныеТАСС05:48ЦБ: на ближайших заседаниях ключевая ставка может быть снова увеличенаДеловое.ТВ06:11Показать ещёОценить777Поделиться