Перед Новым годом россиянам выплатят пенсии, зарплату за январь, премии и пособия

Как объяснила Бессараб, те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед Новым годом.