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Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

ИНТЕРФАКС - Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых.
Интерфакс
В пресс-службе регулятора рассказали
, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза.
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При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Интерфакс
Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке состоится 11 февраля 2022 года.
Finam.Ru

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