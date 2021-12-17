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Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

ЦБ повысил
 ключевую ставку седьмой раз подряд сразу на 1 процентный пункт.
BFM.ru
Однако с весны регулятор стал повышать ключевую ставку вслед за ускоряющейся инфляцией, которая еще в ноябре прошлого года превысила цель в 4%, составив 4,42% в годовом выражении.
Ведомости
Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляции снизится до 4-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находится вблизи 4%.
Frank Media
Аналитики сходятся во мнении, что регулятор в следующем году возьмет инфляцию под контроль.
ПРАЙМ

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