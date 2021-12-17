ЕС в ответ на предложения России по гарантиям безопасности предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
Студия Polyphony Digital во главе с геймдизайнером Кадзунори Ямаути разрабатывает Gran Turismo 7. Гонку под эгидой Sony Interactive Entertainment обещают выпустить 4 марта 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5, а пока можно узнать, как команда использовала возможности последней при разработке.