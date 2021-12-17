ИнтерфаксБанк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовыхЦБ повысил ключевую ставку седьмой раз подряд сразу на 1 процентный пункт.BFM.ruБанк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку.РИА НовостиСогласно прогнозу ЦБ, годовая инфляции снизится до 4-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находится вблизи 4%.Frank MediaЦБ не исключает нового повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (следующее запланировано на 11 февраля).КоммерсантъЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрГородовойЦентральная Служба НовостейНТВРБКМоя Москва.онлайнМИР 24Smotrim.ruDaily MoscowПервый каналFrank MediaDP.RUРБК ИнвестицииКапитал страныБанки СегодняПрофильФАНЦарьградАК&МЭксперт Северо-ЗападБлокнот.руАБНRTVIREGNUMИзвестияПолитика СегодняЦентральная Служба НовостейГазета.RuФинансовая газетаЭкономика сегодняПодробнее о событииЦБ повысил ключевую ставку седьмой раз подряд, до 8,5% годовыхРИА Новости05:55ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%Московский Комсомолец06:38Банк России допускает возможность ещё нескольких повышений ключевой ставкиREGNUM10:25Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%Интерфакс05:34Банк «Открытие»: за 2021 год ключевая ставка выросла вдвоеДеловое.ТВ08:24Последняя охота. Как решение по ставке повлияет на рубль и экономикуПРАЙМ08:22Центробанк РФ повысил ключевую ставку на один процентный пунктЭкономика сегодня05:38Показать ещёОценить1,7KПоделиться