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Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

ЦБ повысил
 ключевую ставку седьмой раз подряд сразу на 1 процентный пункт.
BFM.ru
Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку.
РИА Новости
Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляции снизится до 4-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находится вблизи 4%.
Frank Media
ЦБ не исключает нового повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (следующее запланировано на 11 февраля).
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ЦБ повысил ключевую ставку седьмой раз подряд, до 8,5% годовых
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ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%
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