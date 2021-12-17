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Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

ИНТЕРФАКС - Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых.
Интерфакс
В пресс-службе регулятора рассказали
, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза.
Профиль
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, отмечает ЦБ РФ.
Финмаркет
Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику с марта, поэтому эффект от решений ЦБ постепенно накапливается.
ПРАЙМ

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