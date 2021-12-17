ИнтерфаксБанк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовыхИНТЕРФАКС - Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых.ИнтерфаксВ пресс-службе регулятора рассказали, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза.ПрофильПо прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, отмечает ЦБ РФ.ФинмаркетБанк России начал ужесточать денежно-кредитную политику с марта, поэтому эффект от решений ЦБ постепенно накапливается.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГородовойГородовойРБКPiter.tvТВ ЦентрDaily MoscowДума ТВDP.RUРБК ИнвестицииКапитал страныRT на русскомFrank MediaПрофильАК&МЦентральная Служба НовостейREGNUMThe Moscow PostАБНRTVIРосбалтУралинформбюроГазета.RuNewsler.ruПодробнее о событииБанк России поднял ключевую ставку ещё на 1 процентный пункт под Новый годПетербург206:14ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%Московский Комсомолец06:38Центральный банк РФ «высушит экономику» – Банковский институтREGNUM07:18ВТБ не исключил повышения ставок по кредитам вслед за увеличением ключевой ставки ЦБТАСС07:54ЦБ: на ближайших заседаниях ключевая ставка может быть снова увеличенаДеловое.ТВ06:11Экономист Петроневич: ключевая ставка за год выросла в два раза, и это не пределПРАЙМ07:32Банк России поднял ключевую ставку до 8,5 процентаLenta.ru05:32Показать ещёОценить1,2KПоделиться