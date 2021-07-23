Карпин назвал работу в сборной России ответственным и интересным этапом в карьере // Дюков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.
В своем письме Меркли и Макговерн напоминают, что в 2018 году комиссия уже обращалась к Баху с просьбой по линии МОК "настоять на улучшении ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая", однако ответа так и не получила.
Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция" "Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины", — говорится в документе.
В конечном итоге ожидается, что надувная развертываемая рубочная (в оригинале – «парусная», из-за наименования рубки субмарины в американских ВМС английским «sail», переводимом, как «парус») система приведет к созданию технологии, что позволит ударной подводной лодке нового поколения (SSN (X)) «работать под водой без помех, связанных с выступающей рубкой».