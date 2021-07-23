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Экономика

Банк России повысил ключевую ставку сразу до 6,5 процента годовых

Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку.
РИА Новости
По мнению Заверского, всегда важно различать инфляцию как постоянный темп роста цен и временный всплеск цен, вызванный пусть и сильными, но разовыми факторами.
Финмаркет
Потребительская активность, по оценкам Банка России, уже превысила уровни до начала пандемии.
Finam.Ru
Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос, который продолжает уверенно расти.
Finam.Ru

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Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

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Finam.Ruвчера в 10:50

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ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%

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Карпин назвал работу в сборной России ответственным и интересным этапом в карьере // Дюков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.
Спорт-Экспрессвчера в 13:00

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ТАСС20:22

Минтруд РФ одобрил отстранение от работы отказавшихся привиться от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция" "Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины", — говорится в документе.
REGNUM00:54

Американские ВМС изучат возможность оснащения подводных лодок будущего надувными рубками

В конечном итоге ожидается, что надувная развертываемая рубочная (в оригинале – «парусная», из-за наименования рубки субмарины в американских ВМС английским «sail», переводимом, как «парус») система приведет к созданию технологии, что позволит ударной подводной лодке нового поколения (SSN (X)) «работать под водой без помех, связанных с выступающей рубкой».
ИнфоСМИ22 июля в 06:03