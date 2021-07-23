Законодатели США призвали МОК не проводить Олимпиаду в Пекине в 2022 году

В своем письме Меркли и Макговерн напоминают, что в 2018 году комиссия уже обращалась к Баху с просьбой по линии МОК "настоять на улучшении ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая", однако ответа так и не получила.