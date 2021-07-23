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Экономика

Банк России повысил ключевую ставку сразу до 6,5 процента годовых

ЦБ принял решение повысить ставку на 100 б.п. до 6.50% (ЛОКО 6.25%, консенсус 6.50%) ввиду сохранения повышенных инфляционных рисков, а также пересмотра вверх прогнозов по инфляции и экономическому росту.
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