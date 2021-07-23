ЦБ принял решение повысить ставку на 100 б.п. до 6.50% (ЛОКО 6.25%, консенсус 6.50%) ввиду сохранения повышенных инфляционных рисков, а также пересмотра вверх прогнозов по инфляции и экономическому росту.
Фото: ТАСС Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, на какую компенсацию рассчитывает Киев из-за соглашения между США и ФРГ по "Северному потоку-2".
Наибольшая в России доля людей с ожирением на 100 тысяч человек выявлена в 2020 году в Алтайском крае и Ленинградской области, наименьшая - в Чечне, Приморском крае и Ингушетии, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, с которыми ознакомились РИА Новости.
Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, обладает всеми признаками высотного перехватчика, основная роль которого заключается в охоте на своих главных врагов — американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет Forbes.
Поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров дано ряду российских министров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В Харабалинском районе Астраханской области при столкновении бортовой "Газели" и легкового автомобиля "ВАЗ-2110" пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.