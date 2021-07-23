Исследование Минздрава: наибольшую долю людей с ожирением выявили в Алтайском крае

Наибольшая в России доля людей с ожирением на 100 тысяч человек выявлена в 2020 году в Алтайском крае и Ленинградской области, наименьшая - в Чечне, Приморском крае и Ингушетии, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, с которыми ознакомились РИА Новости.