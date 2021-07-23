Джеффри Дин Морган все ещё хочет сыграть Бэтмена в версии Томаса Уэйна

Артисты исполняли эти роли у Зака Снайдера в «Бэтмене против Супермена», и с тех пор многие фанаты хотели бы увидеть Моргана в роли Томаса-Бэтмена из альтерантивной вселенной.