РИА НовостиБанк России повысил ключевую ставку сразу до 6,5 процента годовыхСоответствующий уровень ставки вернулся на уровень октября-декабря 2019 года.9111.ruКлючевая ставка --> Комментарий Банка России По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня.Finam.RuПо мнению Заверского, всегда важно различать инфляцию как постоянный темп роста цен и временный всплеск цен, вызванный пусть и сильными, но разовыми факторами.ФинмаркетПоддержку российской экономике также оказывает внешний спрос, который продолжает уверенно расти.Finam.RuЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruДождьМИР 24ТВ ЦентрДума ТВИзвестияЦентральная Служба НовостейМой БрянскPiter.tvМоя Москва.онлайнНТВРБКИА Красная ВеснаВятка-На-СетиForbesЦарьградThe Moscow PostРИА ТВОИ НовостиKonkurent.ruNewsler.ruАБННациональная служба новостейНевские НовостиFrank MediaВолга-КаспийDP.RUФинансовая газетаРЕН ТВДума ТВРамблерПодробнее о событииБанк России повысил ключевую ставку до 6,5%REGNUM22:48Эксперты считают, что ЦБ может приостановить цикл повышения ключевой ставкиТАССвчера в 09:58Рост ОФЗ по ставке был прерван после решения ЦБ и обновления параметров ДКППРАЙМ00:34Банк России для охлаждения энтузиазма рынков готов на многоеКоммерсантъ17:45Повышение ставки ЦБ скажется уже в августе: Разгадка в борщеЦарьград02:56Итоги пятницы, 23 июля: Российский рынок накрыла «дождевая тучка»Finam.Ruвчера в 13:44ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%Комсомольская правдавчера в 06:58Показать ещёОценить2,3KПоделиться