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Экономика

Банк России повысил ключевую ставку сразу до 6,5 процента годовых

Соответствующий уровень ставки вернулся на уровень октября-декабря 2019 года.
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Ключевая ставка --> Комментарий Банка России По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня.
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По мнению Заверского, всегда важно различать инфляцию как постоянный темп роста цен и временный всплеск цен, вызванный пусть и сильными, но разовыми факторами.
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Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос, который продолжает уверенно расти.
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