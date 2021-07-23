РЖД на трое суток ограничили погрузку грузов в Забайкалье

"В связи со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении", - отмечается в публикации.