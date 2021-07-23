Обязательную вакцинацию от COVID для ряда работников вводят в Алтайском крае, прививки придётся сделать тем, кто трудится сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты ЖКХ, туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В связи со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении", - отмечается в публикации.
О тестировании игр на Steam Deck Разработчикам тяжело далось тестирование игр 2020 года на протопитах с процессорами прошлого поколения, но ситуация изменилась с установкой нового гибридного чипа от AMD на финальный вариант Steam Deck.
Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи смягчил приговор жителю Крыма Александру Пилипенко, признанному виновным в убийстве падчерицы, заменив пожизненное заключение на 19,5 года колонии строгого режима.