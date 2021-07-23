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Экономика

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 6,5%

Об июньском повышении ставки — в материале “Ъ” «Ключевая ставка шагает вверх».
Коммерсантъ
На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки.
ПРАЙМ
Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов.
ПРАЙМ
Усиливается инфляционное давление со стороны рынка труда.
Financial One

С чего всё началось

Совет директоров Банка России по итогам заседания 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5%, сообщает
 пресс-служба регулятора.

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