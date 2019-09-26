Банк России установил официальные курсы валют на 26 сентября. Курс доллара вырос на 48,13 копейки, составив 64,1873 рубля (63,706 рубля на 25 сентября). Курс евро повышен на 56,75 копейки, до 70,5868 рубля (с 70,0193 рубля на 25 сентября).

Официальный курс доллара вырос на 48 копеек, курс евро — на 57

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