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Экономика

Банк России повысил курс доллара на 5 мая до 75,26 рубля

Банк России установил на 5 мая 2021 года официальный курс доллара на уровне 75,2567 рубля, что на 41,16 копеек выше предыдущего показателя.В источнике
ФАН
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Банк России повысил курс доллара на 5 мая до 75,26 рубля

ТАСС05:59

ЦБ повысил курс доллара

Газета.Ru06:04

Курсы валют ЦБ РФ на 4 мая: 75,2567 руб/доллар США и 90,4510 руб/евро

SIA.ru07:00

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:04

Средневзвешенный курс доллара к 11.30 мск вырос до 75,26 рубля

ПРАЙМ04:41

ЦБ РФ установил на 5 мая курсы иностранных валют к рублю

АК&М06:12

Средний курс евро со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 90,224 руб

Финмаркет08:15
Интересное

Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии с главами Польши (Анджей Дуда), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Литвы (Гитанас Науседа) и Латвии (Эгилс Левитс) заявил о ведущейся в Европе из-за Крыма войне.
Lenta.ru04:00

Nord Stream 2 AG не комментирует разбирательства по искам вокруг проекта

Ранее сообщалось, что NABU 3 мая подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток - 2". Разбирательство касается выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии.
ТАСС06:05

Вице-премьер Чехии опроверг данные о желании обменять информацию о Врбетице на «Спутник V»

Гамачек, намеревавшийся посетить Москву 19 апреля, сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора [республики], а также посла Чехии в Москве".
ТАСС04:26

В Турции задержали соратника экс-лидера «Исламского государства»

Спецслужбы Турции задержали одного из соратников бывшего руководителя «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщают турецкое издание Yeni Safak и агентство Anadolu.
РБК2 мая в 10:20