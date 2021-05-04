Вице-премьер Чехии опроверг данные о желании обменять информацию о Врбетице на «Спутник V»

Гамачек, намеревавшийся посетить Москву 19 апреля, сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора [республики], а также посла Чехии в Москве".