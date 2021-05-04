Президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии с главами Польши (Анджей Дуда), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Литвы (Гитанас Науседа) и Латвии (Эгилс Левитс) заявил о ведущейся в Европе из-за Крыма войне.
Ранее сообщалось, что NABU 3 мая подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток - 2". Разбирательство касается выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии.
Гамачек, намеревавшийся посетить Москву 19 апреля, сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора [республики], а также посла Чехии в Москве".
Спецслужбы Турции задержали одного из соратников бывшего руководителя «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщают турецкое издание Yeni Safak и агентство Anadolu.