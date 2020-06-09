Финансы

Банки.руБанки.руОфициальный курс доллара понизился на 6 копеек, евро подорожал на 57

Банк России установил официальные курсы валют на 11 июня. Курс доллара понизился на 5,62 копейки, составив 68,6183 рубля (68,6745 рубля на 10 июня). Курс евро увеличен на 57,48 копейки, до 77,9229 рубля (77,3481 рубля на 10 июня).
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