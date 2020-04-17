Коронавирус
ИА Красная ВеснаДоллар подешевел и опустился ниже 74 рублей
К 15:00 курс российской национальной валюты опустился ниже 74 рублей за доллар. Евро при этом подешевело более чем на 1 рубль, опустившись с начала торгов с отметки 81,65 до 80,55 рублей к 13:00 по московскому времени.
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Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Российская газета вчера в 05:31
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В метрах от куличей: как магнитогорцы встретили Светлую Пасху
Приносят все то же самое - яйца, творожные Пасхи, куличи.
Магсити74 05:05
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Экономика
Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Автоспорт
Глава Red Bull Хорнер: «Формула-1» финансово поможет командам
Руководитель команды "Формулы-1" Red Bull Кристиан Хорнер сообщил, что пандемия коронавируса нанесла колоссальный удар по участникам турнира.
Вести.Ru 04:26
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 17 апреля в 04:22
Общество
Названы сроки выпуска автомобилей Aurus
Вести.Ru 09:56
Культура
В Москве умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
Наука
Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма
«Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли переливание крови быть полезным в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и летальный исход», — говорится в тексте.
Lenta.ru 08:38
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Экономика
В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты
Колебания цен на продукты в России очень не существенные, серьезных изменений не зафиксировано.
Российская газета 09:42
Религия
Полиция прервала незаконный крестный ход в центре Петербурга
В центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 19 апреля, был организован несанкционированный пасхальный крестный ход, который у Гостиного двора прервали сотрудники правоохранительных органов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:01
Здоровье
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
Здоровье
Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
Врач рассказала российским СМИ, для кого из молодых людей особенно опасен китайский вирус.
Evo-rus.com вчера в 12:07
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
Общество
Профессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии COVID-19 реальна, если медики не разработают профилактическую вакцину, но она в любом случае будет уже не такой масштабной, считает академик Российской академии наук Сергей Недоспасов.
РИА Новости 10:01
Экономика
Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам
Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
РБК 10:00
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Армия и оружие
ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР
Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
Московский Комсомолец 06:11
Здоровье
Минздрав одобрил применение китайского препарата от коронавируса
В Минздраве заявили, что преград к использованию этого препарата нет, поскольку по своей эффективности и безопасности он не отличается от ранее зарегистрированных в России лекарств.
UfaTime.ru 04:56
Общество
Западная промышленность начинает бегство из Китая
Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае.
Взгляд.ру 04:06
Политика
В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
Москва, 18 апреля 2020, 20:03 — REGNUM Самолет с гуманитарным грузом из Узбекистана приземлился в Шереметьево, сообщили 18 апреля в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
REGNUM вчера в 13:03