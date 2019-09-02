Курс евро к рублю, установленный на вторник, 3 сентября, Центральным банком России, снизился и составил 73,1726, против значения 73,3847, установленного на субботу, 31 августа, сообщается в понедельник 2 сентября на официальном сайте ведомства.

Курс евро к рублю снизился в основном из-за повышения курса доллара

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