Финансы

Доступ1Доступ1Банк России повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 11 марта официальные курсы доллара и евро, повысив их более чем на 4 и 6 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Официальный курс доллара на среду составил 72,02 рубля, евро — 81,86 рубля

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ЦБ повысил официальный курс доллара до 72,02 руб., евро — до 81,86 руб

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Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

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Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

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