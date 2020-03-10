Финансы

Доступ1Доступ1Банк России повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 11 марта официальные курсы доллара и евро, повысив их более чем на 4 и 6 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

РИА Новости07:58

Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правда07:05

Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей

Российская газета07:25

Официальный курс доллара на среду составил 72,02 рубля, евро — 81,86 рубля

Известия07:14

Официальный курс евро прибавил 6,02 рубля

News.ru07:13

Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

Газета.Ru07:02

ЦБ повысил официальный курс доллара до 72,02 руб., евро — до 81,86 руб

Коммерсантъ07:58
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Комментарии

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