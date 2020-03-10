Финансы
Новый Калининград.RuОфициальный курс евро вырос на 6 рублей
Резкое падение рубля произошло в минувший понедельник в ходе торгов на фоне снижения цен на нефть на 30%. Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
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Политика
Путин назвал условия для своего участия в новых президентских выборах
Глава РФ Владимир Путин рассказал о двух условиях, которые должны быть выполнены, чтобы он участвовал в выборах нового президента.
Игры
Официально: Horizon Zero Dawn появится на ПК летом 2020 года
Horizon Zero Dawn выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года.
Армия и оружие
В США оценили перспективу введения войск в сирийский Идлиб
В рамках НАТО рассматриваются различные способы оказания поддержки Турции на фоне эскалации напряженности в идлибской зоне деэскалации.
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Происшествия
Петербургский поисковик Коломицын заочно арестован по делу о незаконном получении советских карт Генштаба
Кировский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал поисковика Антона Коломицына, обвиняемого в незаконном получении гостайны из-за приобретения топографических карт Генштаба 70-х годов, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Политика
В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3
Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Футбол
УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Общество
Все школы Липецкой области уходят на карантин
Во всех школах Липецкой области с 11 марта вводится двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Политика
Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге
Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Общество
Ямал и Югра возглавили рейтинг доступности ипотеки в России
Ямал занял первую строчку рейтинга. Здесь 70% семей по итогам 2019 года могут позволить себе вступить в ипотеку.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал поклонникам об итогах общения с Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко.
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Кино
Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм»
Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Общество
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
Экономика
Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта
Например, по данным Aviasales, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные перелеты, наоборот, упал на 9,72% и составил 12796 рублей.
Происшествия
В Петербурге спасли восемь новорожденных нерпят
Активисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли восемь новорожденных ладожских нерпят, которых унесло на льдинах.
Общество
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном
Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.