Финансы

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuОфициальный курс евро вырос на 6 рублей

Резкое падение рубля произошло в минувший понедельник в ходе торгов на фоне снижения цен на нефть на 30%. Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
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Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

РИА Новости07:58

Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правда07:05

Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей

Российская газета07:25

Официальный курс доллара на среду составил 72,02 рубля, евро — 81,86 рубля

Известия07:14

Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

Газета.Ru07:02

ЦБ повысил курс доллара на 11 марта до 72,02 рубля

ТАСС06:57

ЦБ повысил официальный курс доллара до 72,02 руб., евро — до 81,86 руб

Коммерсантъ07:58
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Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
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Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
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Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
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