Финансы

Доступ1Доступ1Банк России повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 11 марта официальные курсы доллара и евро, повысив их более чем на 4 и 6 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

РИА Новостивчера в 07:58

ЦБ повысил официальный курс доллара до 72,02 руб., евро — до 81,86 руб

Коммерсантъвчера в 07:58

Курсы валют ЦБ РФ на 10 марта: 67,5175 руб/доллар США и 75,8424 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:17

Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

Газета.Ruвчера в 07:02

ЦБ повысил курс доллара на 11 марта до 72,02 рубля

ТАССвчера в 06:57

Официальный курс доллара на среду составил 72,02 рубля, евро — 81,86 рубля

Известиявчера в 07:14

ЦБ РФ установил курс евро с 11 марта в размере 81,8588 руб

Финмаркетвчера в 06:50
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ТАСС вчера в 08:33
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В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
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Microsoft провела операцию против крупной сети хакеров Necurs

Корпорация Microsoft обезвредила вредоносное программное обеспечение одной из крупнейших в мире сетей киберпреступников под названием Necurs, сообщает газета The New York Times.
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ДНР сделала экстренное заявление о бое под Донецком и новых потерях армии Украины

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Новосибирская "Сибирь" обыграла "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче Кубка Гагарина.
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Отложена презентация композиции Little Big для Евровидения

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Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136

Число скончавшихся от нового коронавируса COVID-19 на территории материкового Китая, по данным на вторник, 10 марта, достигло 3136.
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Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

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Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России

Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 01:45
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Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

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Паулу Коста считает, что Адесанье лучше было заниматься танцами

Бразильский боец Паулу Коста высказал свое негативное отношение к чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
Спорт-Экспресс 09 марта в 01:43
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На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе

Прибывшим на место работникам дорожных служб не удалось вытащить тяжелый автобус из сугроба.
Российская газета вчера в 23:07
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

ТАСС вчера в 14:00
Финансы

Российские биржи открылись во вторник обвальным падением

Во вторник, 10 марта, российские биржи открылись обвальным падением индексов.
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Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
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Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
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Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».
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Новым заместителем мэра Барнаула станет Юрий Еремеев

Глава барнаульского отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев станет заместителем мэра города.
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Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»

Газета.Ru вчера в 23:51
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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что не видит причины для созыва стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, так как это покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса.
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Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
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В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

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Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
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России предрекли победу в нефтяной войне

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Lenta.ru вчера в 20:20
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