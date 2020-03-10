Финансы
Доступ1Банк России повысил курсы доллара и евро
Банк России установил на 11 марта официальные курсы доллара и евро, повысив их более чем на 4 и 6 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Глава барнаульского отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев станет заместителем мэра города.
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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что не видит причины для созыва стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, так как это покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса.
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В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.