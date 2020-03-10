Банк России установил на 11 марта официальные курсы доллара и евро, повысив их более чем на 4 и 6 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика Поправка Терешковой поступила в Госдуму Поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту о внесении изменений в Конституцию дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.

Общество Microsoft провела операцию против крупной сети хакеров Necurs Корпорация Microsoft обезвредила вредоносное программное обеспечение одной из крупнейших в мире сетей киберпреступников под названием Necurs, сообщает газета The New York Times.

Здоровье Контролируют «Цербер» и «Меркурий» Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю с помощью электронной системы «Меркурий» проследили всю производственную цепь и выяснили, что мясо для колбасы приобреталось у частников – жителей Уяра.

Авто Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.

Энергетика Нефть марки WTI дорожает более чем на 3% Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.

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Энергетика Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что не видит причины для созыва стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, так как это покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса.

Наука Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса Специалисты проанализировали несколько сотен инфицированных и обнаружили, что препараты улучшали состояние заражённых, но не блокировали выработку и распространение частиц китайского коронавируса.

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Гаджеты В Роскачестве составили рейтинг моделей смарт-часов Эксперты Роскачества протестировали 24 модели смарт-часов от девяти брендов стоимостью от 4600 до 46 400 рублей.