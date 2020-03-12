По решению ЦБ РФ 13 марта доллар США будет официально стоить 74,02 руб. (+ 2, 55 руб.), евро — 83,65 руб. (+ 2, 63 руб.) Курс рубля резко снизился на торгах на фоне падения цен на нефть на 4,5%, которое произошло после введения запрета на въезд из Европы в США из-за коронавируса.

Банк России повысил курсы доллара и евро на 2,5 рубля

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Происшествия В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.

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Политика КПРФ анонсировала митинг «против обнуления президентских сроков» в Москве Напомним, ранее сегодня мэрия Москвы отказала в согласовании митингов 21 и 22 марта против конституционной реформы сразу двум группам заявителей: «Гражданскому обществу» Михаила Светова и членам «Открытой России».

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