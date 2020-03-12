Финансы

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuБанк России повысил курсы доллара и евро на 2,5 рубля

По решению ЦБ РФ 13 марта доллар США будет официально стоить 74,02 руб. (+ 2, 55 руб.), евро — 83,65 руб. (+ 2, 63 руб.) Курс рубля резко снизился на торгах на фоне падения цен на нефть на 4,5%, которое произошло после введения запрета на въезд из Европы в США из-за коронавируса.
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Курс доллара повысился до 75 рублей

Российская газета07:32

Курс доллара поднялся до 75 рублей

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Доллар по 74 рубля — новая реальность. Банк России опубликовал официальные курсы валют

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Центробанк повысил курс доллара до 74,03 рубля

Парламентская газета06:31

Курсы доллара и евро выросли более чем на 2,5 рубля

Газета.Ru06:21

Курс доллара превысил 75 рублей

RT на русском07:04

ЦБ повысил курс доллара на 13 марта до 74,03 рубля

ТАСС06:24
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