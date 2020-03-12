По решению ЦБ РФ 13 марта доллар США будет официально стоить 74,02 руб. (+ 2, 55 руб.), евро — 83,65 руб. (+ 2, 63 руб.) Курс рубля резко снизился на торгах на фоне падения цен на нефть на 4,5%, которое произошло после введения запрета на въезд из Европы в США из-за коронавируса.

Банк России повысил курсы доллара и евро на 2,5 рубля

Общество Минтруд разъяснил порядок назначения и выплаты пособий на детей Власти сделают порядок назначения выплат на детей в возрасте трех-семи лет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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Происшествия На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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Киберспорт Разработчики Valorant хотят добавить в игру новые режимы после релиза Ромлески уточнил, что до релиза Valorant разработчики будут сфокусированы именно на этом режиме, но после выхода игры у них будет больше свободы для экспериментов.

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