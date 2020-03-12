Финансы
Парламентская газетаЦентробанк повысил курс доллара до 74,03 рубля
Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, это на 2,56 рубля выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Комментарии
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Политика
Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию
Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Футбол
Президент «Урала» — об ограничениях на допуск фанатов: «Есть организации, с которыми мы не можем спорить»
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о решении допустить не более 5000 болельщиков на домашний матч 23-го тура РПЛ против «Рубина».
Шоу-бизнес
Опубликованы фото пережившего инсульт Алексея Янина
В честь праздника мама артиста опубликовала в социальной сети Facebook фото пережившего инсульт актера.
Здоровье
В школах Липецкой области ввели карантин из-за коронавируса
С 11 марта школы Липецкой области на две недели закроют на карантин из-за коронавируса, сообщают «Вести Липецк».
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Авто
Hyundai анонсировала новую Elantra
Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Экономика
СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне
Автор указывает, что Москве, даже по самым пессимистичным оценкам, нужна цена в 38 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, а Эр-Рияду необходим ценник вдвое выше.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Политика
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США
Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Энергетика
В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ
Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России.
Фигурное катание
Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале в намеченные сроки.
Происшествия
В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств
Армия и оружие
В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23
В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Спорт
Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Экономика
Мишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы
Москва, 12 марта 2020, 11:39 — REGNUM Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть.
Космос
Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
Общество
В Италии закрыли рестораны и магазины из-за коронавируса
Власти Италии решили закрыть все рестораны и бары на территории страны в связи с угрозой распространения инфекции нового коронавируса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
УЕФА приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, сообщает Marca.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
«АвтоВАЗ» дополнил «люксовые» комплектации LADA Vesta сиденьями и задним диваном с комбинированной обивкой из эко-кожи и алькантары.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.