Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, это на 2,56 рубля выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Политика Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.

Шоу-бизнес Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.

Шоу-бизнес Опубликованы фото пережившего инсульт Алексея Янина В честь праздника мама артиста опубликовала в социальной сети Facebook фото пережившего инсульт актера.

Общество Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.

Авто Hyundai анонсировала новую Elantra Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.

Общество «Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.

Космос Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.

Общество В Италии закрыли рестораны и магазины из-за коронавируса Власти Италии решили закрыть все рестораны и бары на территории страны в связи с угрозой распространения инфекции нового коронавируса.

Политика Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.