Финансы
Новый Калининград.RuБанк России повысил курсы доллара и евро на 2,5 рубля
По решению ЦБ РФ 13 марта доллар США будет официально стоить 74,02 руб. (+ 2, 55 руб.), евро — 83,65 руб. (+ 2, 63 руб.) Курс рубля резко снизился на торгах на фоне падения цен на нефть на 4,5%, которое произошло после введения запрета на въезд из Европы в США из-за коронавируса.
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Сообщается, что мужчина вернулся из Италии и был госпитализирован.
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
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Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
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Экономика
Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам
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В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Общество
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Политика
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Общество
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В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
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Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Музыка
Новый клип дуэта «Аигел» набирает популярность в сети
Более 16 тысяч просмотров за четыре часа набрал новый клип на песню You’re Born дуэта поэтессы Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и музыканта Ильи Барамия .