По решению ЦБ РФ 13 марта доллар США будет официально стоить 74,02 руб. (+ 2, 55 руб.), евро — 83,65 руб. (+ 2, 63 руб.) Курс рубля резко снизился на торгах на фоне падения цен на нефть на 4,5%, которое произошло после введения запрета на въезд из Европы в США из-за коронавируса.

Банк России повысил курсы доллара и евро на 2,5 рубля

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