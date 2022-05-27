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Банк России повысил курсы доллара и евро на выходные и понедельник

Центральный банк России продолжил тренд на увеличение курсов американской и европейской валют по отношению к рублю.
Экономика сегодня
Банк России поднял курс доллара до 62,05 рублей, а евро — до 64,44 рублей.
URA.Ru
На Мосбирже евро и доллар выросли после рекордного падения.
URA.Ru
В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.
Sibnet Новости

Подробнее о событии

Доллар и евро по итогам недели выросли к рублю примерно на 11%
ТАСС12:28
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 27 мая
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Банк России повысил курсы доллара и евро на выходные и понедельник
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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 28 – 30 мая
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ЦБ снова повысил курс доллара и евро
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Доллар и евро резко подорожали
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Вице-премьер Рихард Сулик: поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года

Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик.
РИА Новости08:54

РБК: КНР закрыла воздушное пространство для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus некоторых российских авиакомпаний.
ТАСС11:21

Канцлер Австрии Нехаммер предупредил Путина о риске потери «Газпромом» ПХГ в Хайдахе

Если «Газпром» не будет использовать ПХГ в Хайдахе, Австрия предложит его другим компаниям, предупредил канцлер.
РБК11:36

Генпрокуратура ДНР заявила об угрозе смертной казни наемникам из Британии и Марокко

По словам начальника отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры ДНР Виктора Гаврилова, ведомство завершило расследование в отношении группы иностранных наемников, которых подозревают в насильственном захвате власти, наемничестве и совершении преступлений группой лиц.
Lenta.ru11:39

Командир ВСУ Лапко арестован на Украине после интервью о тяжелом положении армии

Издание The Washington Post 26 мая сообщило об аресте командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Лапко, который незадолго до этого дал интервью о тяжелом положении дел в украинской армии.
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Мэр Днепра Филатов раскритиковал информационную политику Киева и оскорбил Арестовича

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов раскритиковал информационную политику Киева и оскорбил советника главы офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича.
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Силы ЛНР заблокировали украинские войска в Северодонецке

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка, заблокировав их в населенном пункте.
Известия09:31

Президент России Путин подписал указ о расчете с иностранными правообладателями в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями.
Lenta.ru08:24

Силуанов заявил, что поддержка экономики требует «огромных ресурсов»

Военная спецоперация на Украине требует огромных финансовых ресурсов, заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.
РБК10:51

РВ: Пленный военный армии ВС Украины со слезами сообщил о добрых бойцах ВС России

Украинские военные с пленными солдатами ВС РФ поступали иначе. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается.
ГЛАС.RU09:39