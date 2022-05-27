В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.
По словам начальника отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры ДНР Виктора Гаврилова, ведомство завершило расследование в отношении группы иностранных наемников, которых подозревают в насильственном захвате власти, наемничестве и совершении преступлений группой лиц.