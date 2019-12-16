Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 декабря

Официальный курс доллара ЦБ понизил на 23,60 копейки по сравнению с предыдущим показателем – до 62,5326 рублей. Курс европейской валюты установлен на уровне 69,6801 рублей.
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Курсы валют на сегодня, 18 декабря 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг16:22

Официальный курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 26

Банки.ру05:30

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 05:49

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 декабря

9111.ru09:42

Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 17 декабря повысился на 0.02%

АК&М02:19

Курс валют на 17 декабря: доллар и евро растут

Российский Диалог03:48

Курсы евро и доллара стремительно падают

Пенза-Пресс09:25
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Спорт

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Чемпионат 10:37
Наука

Большое употребление перца чили продлевает жизнь

Piter.tv 12:55
Армия и оружие

Китай назвал Российский «Охотник» оружием «умного» беспилотного боя

Военное дело вчера в 06:18
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Происшествия

Хозяин дома с арсеналом в Ленобласти держал в страхе супругу с детьми

Газета.Ru 07:43
Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
РИА Новости 00:00
Футбол

«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира

«Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 14:22
Происшествия

Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину

В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
ТК Звезда 15:01
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
РБК вчера в 23:00
Общество

Активиста Greenpeace задержали в Петербурге

Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
Наша версия 16:11
Музыка

София Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Украинская певица София Ротару положительно отозвалась о своем возвращении с концертами в Россию.
Piter.tv 15 декабря в 09:38
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Газета.Ru 15:28
Футбол

Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»

РИА Новости 10:55
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Известия 14:58
Происшествия

В украинском Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО

В Кропивницком на Украине заключенные устроили бунт в СИЗО.
РЕН ТВ 07:04
Футбол

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Metaratings 09:25
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 09:16
Авто

Глобальный Kia Optima стал полноприводным

Компания KIA представила "глобальную" модификацию новой KIA K5/Optima, которая должна добраться до России в 2020-ом.
Новые автомобили 05:31
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 03:46
Происшествия

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском вчера в 02:50
Общество

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Вести.Ru 05:26
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке лиги

Футболисты "Астон Виллы" без особых проблем вышли в полуфинал Кубка английской лиги, разгромив на своем поле "Ливерпуль" в четвертьфинальном матче со счетом 5:0.
Вести.Ru 16:59
Армия и оружие

В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 17:01
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Японский телеканал NHK сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов.
РИА Новости 16:20
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Футбол

Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
РБК вчера в 08:56
Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Взгляд.ру 14:45
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