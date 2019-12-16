Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 декабря
Официальный курс доллара ЦБ понизил на 23,60 копейки по сравнению с предыдущим показателем – до 62,5326 рублей. Курс европейской валюты установлен на уровне 69,6801 рублей.
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Спорт
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Наука
Большое употребление перца чили продлевает жизнь
Армия и оружие
Китай назвал Российский «Охотник» оружием «умного» беспилотного боя
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Финансы
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
Футбол
«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира
«Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира.
Происшествия
Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину
В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Общество
Активиста Greenpeace задержали в Петербурге
Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
Музыка
София Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Украинская певица София Ротару положительно отозвалась о своем возвращении с концертами в Россию.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Происшествия
В украинском Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО
В Кропивницком на Украине заключенные устроили бунт в СИЗО.
Футбол
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Авто
Глобальный Kia Optima стал полноприводным
Компания KIA представила "глобальную" модификацию новой KIA K5/Optima, которая должна добраться до России в 2020-ом.
Происшествия
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке лиги
Футболисты "Астон Виллы" без особых проблем вышли в полуфинал Кубка английской лиги, разгромив на своем поле "Ливерпуль" в четвертьфинальном матче со счетом 5:0.
Армия и оружие
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Японский телеканал NHK сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Футбол
Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу
Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.