Официальный курс доллара ЦБ понизил на 23,60 копейки по сравнению с предыдущим показателем – до 62,5326 рублей. Курс европейской валюты установлен на уровне 69,6801 рублей.

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 декабря

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