Финансы

РосбалтРосбалтБанк России повысил официальные курсы доллара и евро

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 декабря, повышен на 21,5 копейки до 62,7686 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 69,9431 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс рубля в 2020 году: чем порадуют эксперты

Вести.Ru02:01

Курс валют на вторник — подешевеют все основные валюты

Sputnik Молдовавчера в 15:05

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 05:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:53, Ашберн
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru вчера в 05:39
Культура

Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось

За полтора года, как вышел финал сериала, нам в Симпсонах показывают серию, где дракон сжигает деревню, а семья стоит и наблюдает за этим.
SM News вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik вчера в 09:21
Происшествия

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии

Папа Римский Франциск отменил режим секретности с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними, и одновременно установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками.
РИА Новости 08:05
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Газета.Ru 05:56
Авто

Новый Cadillac Escalade получит 38-дюймовый экран

Новый Cadillac Escalade первым из всех серийных автомобилей получит изогнутый OLED-дисплей.
110km.ru 01:18
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Футбол

Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии ЦСКА

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.
Газета.Ru вчера в 13:01
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать акции Сбербанка

Контрольный пакет акций Сбербанка могут передать от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Дождь 09:33
Политика

Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.
Lenta.ru 08:50
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Футбол

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка английской лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
Чемпионат 04:30
Армия и оружие

СМИ показали видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний новейшего зенитно-артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Испытания проходили на полигоне под Нижним Новгородом.
РБК 08:28
Космос

Неожиданное открытие: Астрономы доказали, что Вселенная замкнута

Новое неожиданное открытие сделали ученые-астрономы и доказали, что наша Вселенная замкнута.
Ugpressa.ru 15 декабря в 22:55
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.
ToDay News Ufa вчера в 08:14
Общество

Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Газета.Ru вчера в 12:06
Наука

Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Интернациональный коллектив археологов и почвоведов доказал, что древние полинезийцы воздвигали на о. Пасхи каменных истуканов для сохранения плодородия земли, сообщает сайт Phys.org.
REGNUM вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
РИА Новости 03:32
Экономика

В ЛНР анонсировано повышение пенсий на 20% с января 2020 года

Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 17 декабря, на своей странице в сети Twitter анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года В июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.
Украина.ру 08:54
Армия и оружие

Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ

Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
ТК Звезда 06:00
Происшествия

Депутат из Ленобласти задержана по делу о хищении средств Газпрома

Глава крупной строительной компании Ленинградской области, депутат Законодательного собрания региона Елена Маханек («Единая Россия») задержана сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании ПАО «Газпром».
REGNUM 07:39
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника

77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Вечерний курьер 07:28
Общество

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.
REGNUM вчера в 08:05
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Происшествия

В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей

Лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 07:08
Кино

Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

Super.ru 02:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное