Финансы

РосбалтРосбалтБанк России повысил официальные курсы доллара и евро

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Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 декабря, повышен на 21,5 копейки до 62,7686 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 69,9431 рубля.
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Курсы валют на сегодня, 17 декабря 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:21

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 05:49
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
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