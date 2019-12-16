Финансы
РосбалтБанк России повысил официальные курсы доллара и евро
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 декабря, повышен на 21,5 копейки до 62,7686 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 69,9431 рубля.
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Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
Посол Британии рассказал о жизни Скрипалей после отравления
Британский посол в Москве Лори Бристоу рассказал, что отравленные в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и под охраной правительства Британии.
Политика
Тимошенко пригрозила Украине африканским голодом
В случае принятия Верховной радой законопроекта о землях Украину ждут голодные времена, сравнимые с африканскими.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Происшествия
В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана, стрелок был ликвидирован, сообщает телеканал NBC Montana.
Политика
Отец Зеленского рассказал о его готовности в любой момент бросить политику
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что его сын может в любой момент бросить политику.
Политика
Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС
Согласно сообщению, окончательное подтверждение сертификации ОГТСУ со стороны украинского регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - будет принято после вступления в силу соглашений о покупке акций и правами на экономическое управление оператором от АО "Укртрансгаз" к ПАО "Магистральные газопроводы Украины".
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Общество
Группа «Сафмар» и Forbes решили спор без суда
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и российский издатель Forbes, компания «АС Рус медиа» урегулировали спор в досудебном порядке.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Происшествия
В ходе столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских
Технологии
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к «дочке» Crocus Group
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к компании «Крокус Интернэшнл», входящей в состав Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Политика
Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Политика
Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда
Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
Общество
Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку
Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Футбол
Российскому футболу предрекли реформы
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.
Политика
Верховный суд признал проблему с обвинением бизнесменов в создании ОПГ
Российские суды оправдывают 40 процентов обвиняемых в организации и участии в организованном преступном сообществе, констатировал зампред Верховного суда Владимир Давыдов на заседании клуба имени Замятнина.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Хоккей
Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»
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