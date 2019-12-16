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Футбол Российскому футболу предрекли реформы Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.

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