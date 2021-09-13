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ЦБ РФ установил курс евро с 14 сентября в размере 86,115 руб

Банк России установил на 15 сентября 2021 года официальный курс доллара на уровне 72,7171 рубля, что на 36,7 коп. ниже предыдущего показателя.
ТАСС
Курс евро снизится на 3,28 копейки и составит 86,12 рубля.
Телеканал 360°
Центробанк установил новый курс доллара и евро по отношению к рублю на четверг.
Аргументы и Факты
Американский доллар подорожает на 32,41 копейки и подойдет к отметке в 73,08 рубля.
Телеканал 360°

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 сентября - 86.0674 руб
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