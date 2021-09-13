ФинмаркетЦБ РФ установил курс евро с 14 сентября в размере 86,115 рубБанк России установил на 15 сентября 2021 года официальный курс доллара на уровне 72,7171 рубля, что на 36,7 коп. ниже предыдущего показателя.ТАССКурс евро снизится на 3,28 копейки и составит 86,12 рубля.Телеканал 360°Центробанк установил новый курс доллара и евро по отношению к рублю на четверг.Аргументы и ФактыАмериканский доллар подорожает на 32,41 копейки и подойдет к отметке в 73,08 рубля.Телеканал 360°Читать далееСвернутьStolica58.ruStolica58.ruФАНРосбалтПодробнее о событииЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 сентября - 86.0674 рубАК&М06:20Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 16 сентябряЭкономика сегодня07:47Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 8 копUrbc.Ru06:21ЦБ РФ установил курс евро с 16 сентября в размере 86,0674 рубФинмаркет05:52Центробанк РФ обновил официальные курсы доллара и евроФАН08:04Официальные курсы ЦБ России на 15.09.21Коммерсантъ18:48ЦБ понизил курс доллара на 15 сентября до 72,72 рубляТАССвчера в 07:02Показать ещёОценитьПоделиться