Финансы
Экономика сегодняБанк России повысил официальные курсы доллара и евро на 5 июня
Доллар подорожал на 67,4 копейки — до 69,0151 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на пятницу, 5 июня. Курс евро по сравнению с показателем на четверг вырос на 70 копеек — до 77,3245 рубля.
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Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Космос
Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов
Исследователи смогли обнаружить источники загадочных «инопланетных» радиосигналов.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Футбол
«Тамбов» обсуждает с РФС вопрос переезда команды в Нижний Новгород
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) возможность переезда команды в Нижний Новгород на постоянной основе.
ТАСС Спорт вчера в 13:32
Общество
Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции
В Москве открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции.
Вечерняя Москва вчера в 03:30
Политика
Пушков отреагировал на заявление Германии о пошлинах на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст расценил такие действия США как посягательство на суверенитет Германии и предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
Известия вчера в 21:03
Общество
В Тульской области скончались два пациента с COVID-19
Тула, 6 июня 2020, 11:54 — REGNUM Два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 6 июня.
REGNUM 04:54
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
Футбол
Крутой трансферный поворот: Вернер выбирает «Челси», а не «Ливерпуль»
«Ливерпуль» встречался с агентами, Юрген Клопп — с самим футболистом, клуб был готов активировать сумму отступных и предложить Вернеру пухлый пятилетний контракт.
Спорт-Экспресс 03:00
Шоу-бизнес
Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Байден набрал голоса для выдвижения кандидатом в президенты США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии.
Евразия Daily 02:23
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
Здоровье
За сутки у 249 человек в Свердловской области выявлен коронавирус
На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 249 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб в субботу, 6 июня.
Kursk.com 03:51
Общество
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры
Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО вчера в 14:29
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском вчера в 16:00
Общество
В России за сутки выявили 8 855 случаев COVID-19
За последние сутки в России зафиксировано 8 855 новых случаев COVID-19.
Известия 03:35
Общество
В Австралии прошли протесты против расизма
В Австралии прошли акции против расизма, вдохновленные протестами в США из-за смерти Джорджа Флойда.
РБК 04:58