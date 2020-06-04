Доллар подорожал на 67,4 копейки — до 69,0151 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на пятницу, 5 июня. Курс евро по сравнению с показателем на четверг вырос на 70 копеек — до 77,3245 рубля.

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 5 июня

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 169

Политика Пушков отреагировал на заявление Германии о пошлинах на газ из США Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст расценил такие действия США как посягательство на суверенитет Германии и предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ. 279

Общество В Тульской области скончались два пациента с COVID-19 Тула, 6 июня 2020, 11:54 — REGNUM Два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 6 июня. 601

Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. 1,4K

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 818

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 576

Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 80

Футбол Крутой трансферный поворот: Вернер выбирает «Челси», а не «Ливерпуль» «Ливерпуль» встречался с агентами, Юрген Клопп — с самим футболистом, клуб был готов активировать сумму отступных и предложить Вернеру пухлый пятилетний контракт.

Происшествия На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе. 1,3K

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,8K

Шоу-бизнес Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей. 13

Политика МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России. 1

Общество Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 153

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 267

Общество В России за сутки выявили 8 855 случаев COVID-19 За последние сутки в России зафиксировано 8 855 новых случаев COVID-19.