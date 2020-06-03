Доллар подорожал на 67,4 копейки — до 69,0151 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на пятницу, 5 июня. Курс евро по сравнению с показателем на четверг вырос на 70 копеек — до 77,3245 рубля.

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 5 июня

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