Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняБанк России повысил официальные курсы доллара и евро на 5 июня

Доллар подорожал на 67,4 копейки — до 69,0151 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на пятницу, 5 июня. Курс евро по сравнению с показателем на четверг вырос на 70 копеек — до 77,3245 рубля.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июня в размере 68,6319 руб., курс евро - 77,9658 руб

Финмаркет02:22

Официальный курс евро вырос до 77,97 рубля

Газета.Ruвчера в 08:46

Курс доллара возвращается к докризисным временам?

Владивосток-Новости03 июня в 22:30

ЦБ понизил курс доллара на 6-8 июня до 68,63 рубля

ТАССвчера в 08:07

Официальный курс доллара понизился на 38 копеек, евро — вырос на 64

Банки.рувчера в 08:15

Эксперты рассказали, когда рубль ослабеет и рухнет

Приморье2404 июня в 21:46

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалтвчера в 08:31
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Армия и оружие

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
6,4K
Армия и оружие

NI назвал преимущества российских подводных лодок проекта «Борей-А»

Одним из главных преимуществ лодок проекта «Борей -А» эксперты «NI» назвали баллистические ракеты «Булава».
Военное дело вчера в 08:08
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
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Шоу-бизнес

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:46
15
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
Религия

Православные Марий Эл готовятся встретить Троицу

В этом году праздник приходится на 7 июня. В Троицу храмы украшают веточками берёзы.
MariMedia вчера в 08:47
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Общество

Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
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Общество

Под Норильском завезли емкости для сбора топлива

Моя Москва.онлайн 02:42
Политика

Сенат США подготовил новые санкции против «Северного потока-2»

Законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2" внесен в американский сенат.
ТВ Центр 04 июня в 14:23
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Общество

В Омской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом

Еще один носитель COVID-19 скончался. За сутки в Омской области был выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом.
РИА ОмскИнформ 02:20
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Общество

Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
Омскрегион вчера в 03:00
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Киберспорт

VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Общество

СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу

Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
РИА Новости 02:27
Общество

Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч

Ещё 3073 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 100 431, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:40
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Происшествия

На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом

В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней.
Газета.Ru 01:47
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Армия и оружие

Хафтар без помощи ЧВК «Вагнер» потерял контроль над Триполи

4 июня нелегитимное Правительство национального согласия Ливии заявило о полном контроле над Триполи, о чем сообщили многие новостные издания.
Pravda.Ru вчера в 16:32
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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Здоровье

Темпы распространения коронавируса в мире ускорились

Темпы распространения коронавируса в мире ускорились. На это обратило внимание Daily Mail.
Lenta.ru 00:37
6
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Космос

В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

ИА Красная Весна вчера в 10:01
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Кино

Сценаристы «Мстителей» раскрыли, почему Черную Вдову не удостоили похорон в «Финале»

Во время онлайн-просмотра «Финала» в Twitter один из поклонников решил напрямую обратиться к сценаристу картины Кристоферу Маркусу и спросить, почему зрителям так и не показали сцену похорон героини.
Киноафиша России 03 июня в 05:24
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
2,1K
Здоровье

В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 15 июня

Сегодня в Перми оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение продлить режим самоизоляции еще на неделю - до 15 июня.
ВЕТТА вчера в 07:25
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Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 02:18
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