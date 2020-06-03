Финансы
Экономика сегодняБанк России повысил официальные курсы доллара и евро на 5 июня
Доллар подорожал на 67,4 копейки — до 69,0151 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на пятницу, 5 июня. Курс евро по сравнению с показателем на четверг вырос на 70 копеек — до 77,3245 рубля.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Армия и оружие
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Армия и оружие
NI назвал преимущества российских подводных лодок проекта «Борей-А»
Одним из главных преимуществ лодок проекта «Борей -А» эксперты «NI» назвали баллистические ракеты «Булава».
Военное дело вчера в 08:08
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:46
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Религия
Православные Марий Эл готовятся встретить Троицу
В этом году праздник приходится на 7 июня. В Троицу храмы украшают веточками берёзы.
MariMedia вчера в 08:47
Общество
Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%
Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
Под Норильском завезли емкости для сбора топлива
Моя Москва.онлайн 02:42
Политика
Сенат США подготовил новые санкции против «Северного потока-2»
Законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2" внесен в американский сенат.
ТВ Центр 04 июня в 14:23
Общество
В Омской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом
Еще один носитель COVID-19 скончался. За сутки в Омской области был выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом.
РИА ОмскИнформ 02:20
Общество
Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
Омскрегион вчера в 03:00
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Общество
СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу
Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
РИА Новости 02:27
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
Ещё 3073 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 100 431, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:40
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом
В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней.
Газета.Ru 01:47
Армия и оружие
Хафтар без помощи ЧВК «Вагнер» потерял контроль над Триполи
4 июня нелегитимное Правительство национального согласия Ливии заявило о полном контроле над Триполи, о чем сообщили многие новостные издания.
Pravda.Ru вчера в 16:32
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Здоровье
Темпы распространения коронавируса в мире ускорились
Темпы распространения коронавируса в мире ускорились. На это обратило внимание Daily Mail.
Lenta.ru 00:37
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
ИА Красная Весна вчера в 10:01
Кино
Сценаристы «Мстителей» раскрыли, почему Черную Вдову не удостоили похорон в «Финале»
Во время онлайн-просмотра «Финала» в Twitter один из поклонников решил напрямую обратиться к сценаристу картины Кристоферу Маркусу и спросить, почему зрителям так и не показали сцену похорон героини.
Киноафиша России 03 июня в 05:24
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
Здоровье
В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 15 июня
Сегодня в Перми оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение продлить режим самоизоляции еще на неделю - до 15 июня.
ВЕТТА вчера в 07:25
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 02:18