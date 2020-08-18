Банк России повысил официальный курс доллара на 19 августа
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Официальные курсы доллара и евро на 19 августа были повышены Банком России. Сохраняющаяся волатильность на биржевых торгах является следствием пандемии коронавируса и геополитических факторов в мировой торговле.В источнике
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