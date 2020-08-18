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Банк России повысил официальный курс доллара на 19 августа

Официальные курсы доллара и евро на 19 августа были повышены Банком России. Сохраняющаяся волатильность на биржевых торгах является следствием пандемии коронавируса и геополитических факторов в мировой торговле.В источнике
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ПРАЙМ

Рубль растет в рамках коррекции после существенного ослабления накануне

ПРАЙМ08:43
Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

Аргументы и Факты06:23
Финмаркет

Россия в 2021-2023 гг. выделит МАГАТЭ в рамках сотрудничества около 6,2 млн евро и до 60 млн руб

Финмаркет06:10
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,34 рубля

Газета.Ru05:45
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 87

Банки.ру06:13
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

ТАСС05:48
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новостивчера в 06:20

Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не полетел вместе с командой в Уфу на матч третьего тура чемпионата России по футболу против местного одноименного клуба, вместо него руководить "красно-белыми" будет помощник Тедеско Андреас Хинкель, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости09:06

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10