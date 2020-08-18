Смотрите также

Два человека погибли в ДТП с трактором и микроавтобусом под Псковом

Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками полиции

Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии

Посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии

Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге

Украина номер два: стала известна программа белорусской оппозиции

На Среднем Урале продлили запрет на полную загрузку детских садов

Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

В ВОЗ назвали способ остановить коронавирус

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

46-летняя Натали предстала в образе русалки

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Мужа Тихановской этапировали из СИЗО Минска в Жодино

До конца 2020 года российский электромобиль Zetta выйдет в продажу

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

Белоруссия привела в полную боеготовность войска на западной границе

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Число погибших в ходе протестов в Минске достигло трех

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Россияне не пострадали в ходе мятежа на военной части в Мали

Премьер Белоруссии рассказал об экономической ситуации в стране

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ