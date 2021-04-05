Продажи новых автомобилей в России в марте снизились на 6%

Продажи новых легковых и легких автомобилей на российском рынке в прошлом месяце упали на 6% после краткосрочного выхода в плюс в феврале текущего года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).