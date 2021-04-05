Великобритания запустит тестирование системы COVID-паспортов, первыми сертификаты получат зрители Первым проверить на себе пилотную версию проекта предстоит зрителям комик-шоу, которое пройдет в Ливерпуле 16 апреля.
Интересно, что у себя на родине, в Южной Корее, Carnival четвертого поколения за первые пять месяцев собрал 50 тысяч заказов — примерно половину от годового объема мировых продаж минивэна предыдущей серии.
Продажи новых легковых и легких автомобилей на российском рынке в прошлом месяце упали на 6% после краткосрочного выхода в плюс в феврале текущего года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).