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ТАСС

ЦБ РФ повысил курс доллара на 6 апреля до 76,61 рубля

Банк России установил на 6 апреля 2021 года официальный курс доллара на уровне 76,6052 рубля, что на 53,18 коп. выше предыдущего показателя.В источнике
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Подробнее о событии

Официальный курс евро на вторник вырос до 90 рублей

ПРАЙМ06:23

Банк России повысил официальный курс евро к рублю на 6 апреля

Экономика сегодня06:56

Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 40 коп

Urbc.Ru06:44

Официальный курс евро составил 90 рублей

Газета.Ru06:32

ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро

ФАН07:03

ЦБ РФ повысил курс доллара на 6 апреля до 76,61 рубля

ТАСС06:21

Официальный курс евро вырос до 89,59 рубля

Москва 242 апреля в 06:44
Интересное

В Британии в пилотном режиме введут использование COVID-паспортов

Великобритания запустит тестирование системы COVID-паспортов, первыми сертификаты получат зрители Первым проверить на себе пилотную версию проекта предстоит зрителям комик-шоу, которое пройдет в Ливерпуле 16 апреля.
RuNews24.ruвчера в 06:25

Carnival открытых дверей

Интересно, что у себя на родине, в Южной Корее, Carnival четвертого поколения за первые пять месяцев собрал 50 тысяч заказов — примерно половину от годового объема мировых продаж минивэна предыдущей серии.
Авторевю08:00

Продажи новых автомобилей в России в марте снизились на 6%

Продажи новых легковых и легких автомобилей на российском рынке в прошлом месяце упали на 6% после краткосрочного выхода в плюс в феврале текущего года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
ПРАЙМ06:39