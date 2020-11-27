В России ожидают роста ставок по ипотеке к концу года

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина ждет, что если до конца года не произойдет значительных изменений макроэкономических условий в стране, то стоимость ипотечных кредитов будет находиться в диапазоне 7-7,5%. Поддерживает коллегу и старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: он также считает, что до конца года средняя ставка может быть вблизи 7%.