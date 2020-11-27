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Финансовая газета
Финансовая газета

Банк России предложил новые поправки в антиотмывочное законодательство

Банк России предложил поправки в антиотмывочное законодательство, с помощью которых он сможет подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБКвчера в 22:00
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Банки.ру

27 ноября. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00
Российская газета

ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора

Российская газетавчера в 01:57
ПРАЙМ

Эксперты оценили риски «антиотмывочной» инициативы Банка России

ПРАЙМвчера в 05:59
RT на русском

РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

RT на русскомвчера в 02:35
РИА Новости

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

РИА Новостивчера в 02:34
Lenta.ru

Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили

Lenta.ruвчера в 09:04
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

РБКвчера в 22:00

Власти Ирана пообещали отомстить за убийство физика-ядерщика Фахризаде

Советник высшего руководителя (рахбара) Исламской Республики Иран Хосейн Дехган пообещал, что власти республики отомстят за смерть физика-ядерщика, главы организации исследований и инноваций минобороны страны Мохсена Фахризаде.
Власти Ирана пообещали отомстить за убийство физика-ядерщика Фахризаде
Известия03:11

Трубоукладчик «Северного потока-2» возвращается в Калининград из Германии

Ранее, в конце октября, все три судна направились от Калининграда в сторону Мукрана, где находятся трубы для газопровода «Северный поток-2» и в течение последнего месяца находились в указанном германском порту.
Моя Москва.онлайн02:13

Футболист Оздоев заявил о праве Черчесова критиковать игроков сборной

По мнению полузащитника «Зенита» и сборной России Магомеда Оздоева, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов может критиковать футболистов как в личных беседах, так и публично.
Наша версиявчера в 10:34

В России ожидают роста ставок по ипотеке к концу года

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина ждет, что если до конца года не произойдет значительных изменений макроэкономических условий в стране, то стоимость ипотечных кредитов будет находиться в диапазоне 7-7,5%. Поддерживает коллегу и старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: он также считает, что до конца года средняя ставка может быть вблизи 7%.
РИА Новости00:03

Курс доллара в 2021 году может опуститься до 60 рублей

В 2021 году российская национальная валюта станет лучшей в мире по доходности, а американский доллар упадет приблизительно на 6%. К такому выводу пришли, в частности, эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs.
Свободная Прессавчера в 05:59

Специалисты снова заинтересовались останками НЛО на орбите, замеченными СССР

Позже в западных СМИ появились слухи о том, что СССР хочет отправить секретную миссию за обломками корабля, но этот план так и не был реализован, а судьба таинственного НЛО осталась неизвестной.
Территория новостей02:25

Состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось из-за интимного видео с Алибасовым

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала заявление, что состояние здоровья её подопечной резко ухудшилось из-за просмотренного интимного видео с участием Бари Алибасова и его молодой любовницы.
Территория новостей00:33