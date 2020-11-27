Банк России предложил новые поправки в антиотмывочное законодательство
Банк России предложил поправки в антиотмывочное законодательство, с помощью которых он сможет подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБК26 ноября в 22:00
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