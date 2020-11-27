В Донбассе сочли невозможным обмен пленными с Киевом до нового года

Луганск, 28 ноября 2020, 15:43 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами до нового года между ДНР, ЛНР с одной стороны и официальным Киевом — с другой невозможен, сообщает 28 ноября РБК со ссылкой на собеседника близкого к переговорному процессу со стороны Российской Федерации, а также — на главу рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену удерживаемыми лицами Ольгу Кобцеву.