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Финансовая газета
Финансовая газета

Банк России предложил новые поправки в антиотмывочное законодательство

Банк России предложил поправки в антиотмывочное законодательство, с помощью которых он сможет подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБК26 ноября в 22:00
Подробнее о событии
Банки.ру

27 ноября. Главное за минуту

Банки.ру27 ноября в 12:00
Российская газета

ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора

Российская газета27 ноября в 01:57
ПРАЙМ

Эксперты оценили риски «антиотмывочной» инициативы Банка России

ПРАЙМ27 ноября в 05:59
RT на русском

РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

RT на русском27 ноября в 02:35
РИА Новости

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

РИА Новости27 ноября в 02:34
Lenta.ru

Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили

Lenta.ru27 ноября в 09:04
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

РБК26 ноября в 22:00

Сенатор Косачев считает, что США воспользовались убийством иранского ученого-ядерщика

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил, что убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде может оказаться спусковым крючком для США для начала масштабных боевых действий на Ближнем Востоке.
Сенатор Косачев считает, что США воспользовались убийством иранского ученого-ядерщика
Москва 24вчера в 15:35

Страдающие диабетом россияне оказались недовольны новой инициативой ФАС

Новая инициатива ФАС, меняющая порядок закупки лекарств с международным непатентованным веществом инсулин гларгин, смутила россиян, страдающих диабетом, сообщает портал Medtecnews.
Общественная служба новостейвчера в 08:39

Вторичное жилье в Подмосковье подорожало на 20% за год

"На вторичном рынке жилья Подмосковья средняя цена предложения 1 кв. м в сравнении с ноябрем 2019-го увеличилась на 18,7%, с 80,5 тыс. рублей до 95,5 тыс. рублей, а усредненная стоимость объекта – на 19,1%, с 4,1 млн рублей до 4,8 млн рублей", — сообщает аналитический центр.
Народные новостивчера в 00:18

Агрегаторы такси и каршеринговые компании смогут проверять права водителей онлайн

Ранее в ГИБДД сообщали, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав.
ТАСС20:17

Трамп покинет Белый дом при голосовании выборщиков в США за Байдена

Республиканец Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам своей страны, в котором заявил, что оставит президентское кресло сразу после голосования выборщиков за демократа Байдена, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Evo-rus.comвчера в 13:23

Россия и Грузия обсудили возобновление авиасообщения

Участники встречи обменялись мнениями по ряду практических вопросов, которые касались развития двусторонних отношений, а также обсудили торгово-экономические связи России и Грузии.
Центральная Служба Новостейвчера в 04:18

Захарова ответила на призыв Германии вести диалог с Россией с позиции силы

Москва, 29 ноября 2020, 03:01 — REGNUM Призыв министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести диалог с Россией с позиции силы прокомментировала 28 ноября в своём Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM19:01

Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы

В 2021 году пенсионеров проверят на наличие других доходов, а также получателей «северных» доплат и проживающих за границей, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Известия23:52

В Донбассе сочли невозможным обмен пленными с Киевом до нового года

Луганск, 28 ноября 2020, 15:43 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами до нового года между ДНР, ЛНР с одной стороны и официальным Киевом — с другой невозможен, сообщает 28 ноября РБК со ссылкой на собеседника близкого к переговорному процессу со стороны Российской Федерации, а также — на главу рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену удерживаемыми лицами Ольгу Кобцеву.
REGNUMвчера в 07:43

Андрей Марочко: О планах Украины повторить в Донбассе карабахский сценарий

Не могу не поделиться с вами информацией касающейся боевой обстановки на Донбассе Многие эксперты и аналитики пишут о том, что события в Карабахе воодушевили украинское военно-политическое руководство.
Новостной фронт27 ноября в 01:50