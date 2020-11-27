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Банк России предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Центробанк планирует расширить свои полномочия и подключиться к проверке клиентов кредитных организаций на риски обналичивания или отмывания денежных средств.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБКвчера в 22:00
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Банки.ру

27 ноября. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00
Lenta.ru

Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили

Lenta.ruвчера в 09:04
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

РБКвчера в 22:00
RT на русском

РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

RT на русскомвчера в 02:35
РИА Новости

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

РИА Новостивчера в 02:34
Российская газета

ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора

Российская газетавчера в 01:57
ПРАЙМ

Эксперты оценили риски «антиотмывочной» инициативы Банка России

ПРАЙМвчера в 05:59

Яхта «подруги Путина» Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ

Недавнее расследование «Проекта» о бывшей уборщице из Петербурга Светлане Кривоногих, которая летала с Путиным на самолете, родила девочку Елизавету Владимировну, странным образом похожую на президента, и стала миллиардершей, наделало много шума.
Собеседниквчера в 08:38

Хочется жить безбедно в старости, стоит рисковать – эксперт

Москва, 27 ноября 2020, 14:58 — REGNUM Опросы показали, насколько сильно отличаются желания граждан от реальности в получении пенсий по старости, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
REGNUMвчера в 06:58

Мураховский разоблачил миф о непобедимости турецких дронов в Карабахе

После конфликта в Нагорном Карабахе в Интернете появилось огромное число публикаций на одну и ту же тему, авторы которых утверждают, что эта война продемонстрировала неоспоримый факт: Россия, имея в своем арсенале ядерное и гиперзвуковое оружие, может оказаться абсолютно беззащитной перед дешевыми современными беспилотными системами.
Московский Комсомолец26 ноября в 00:15

Дэниэл Джейкобс победил Габриэля Росадо

Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс в скучном и мало богатом на события поединке во втором среднем весе победил Габриэля Росадо раздельным решением судей со счетом 115-113, 113-115, 115-113.
Allboxing.ru00:07

Украинским оккупантам обрубили свет и воду на Донбассе

Во время преступного обстрела района н. п. Ленинское боевики батальона морской пехоты 36-й бригады осуществляли корректировку минометного огня с помощью БПЛА типа «Мэвик», который был подавлен станцией РЭБ «Террикон-М2Н», после чего обстрел прекратился.
Rusvesna.suвчера в 09:10

Курс доллара в 2021 году может опуститься до 60 рублей

В 2021 году российская национальная валюта станет лучшей в мире по доходности, а американский доллар упадет приблизительно на 6%. К такому выводу пришли, в частности, эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs.
Свободная Прессавчера в 05:59