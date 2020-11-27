Мураховский разоблачил миф о непобедимости турецких дронов в Карабахе

После конфликта в Нагорном Карабахе в Интернете появилось огромное число публикаций на одну и ту же тему, авторы которых утверждают, что эта война продемонстрировала неоспоримый факт: Россия, имея в своем арсенале ядерное и гиперзвуковое оружие, может оказаться абсолютно беззащитной перед дешевыми современными беспилотными системами.