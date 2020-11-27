Лишит ли Слуцкий ЦСКА первого места. Анонс тура РПЛ

Выиграет ли "Зенит" в Туле Возглавить таблицу вместо ЦСКА по итогам предстоящего тура может только "Зенит", так как "Спартак", даже если выиграет у "Ротора", а армейцы уступят в Казани, при равенстве очков будет уступать команде Виктора Гончаренко по результату личной встречи (1:3).