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Банк России предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Центробанк планирует расширить свои полномочия и подключиться к проверке клиентов кредитных организаций на риски обналичивания или отмывания денежных средств.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Банки.ру

27 ноября. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00
Lenta.ru

Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили

Lenta.ruвчера в 09:04
Российская газета

ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора

Российская газетавчера в 01:57
RT на русском

РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

RT на русскомвчера в 02:35
РИА Новости

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

РИА Новостивчера в 02:34
ПРАЙМ

Эксперты оценили риски «антиотмывочной» инициативы Банка России

ПРАЙМвчера в 05:59
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

РБКвчера в 22:00

Меркель выступила за закрытие всех горнолыжных курортов Европы

Германия пытается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи со значительным ростом заболевания коронавирусной инфекцией среди населения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге.
Меркель выступила за закрытие всех горнолыжных курортов Европы
Ведомости26 ноября в 08:43

Лишит ли Слуцкий ЦСКА первого места. Анонс тура РПЛ

Выиграет ли "Зенит" в Туле Возглавить таблицу вместо ЦСКА по итогам предстоящего тура может только "Зенит", так как "Спартак", даже если выиграет у "Ротора", а армейцы уступят в Казани, при равенстве очков будет уступать команде Виктора Гончаренко по результату личной встречи (1:3).
Лишит ли Слуцкий ЦСКА первого места. Анонс тура РПЛ
РБК спорт22:00

В Феодосии открыли памятник «кавказскому Суворову» Петру Котляревскому

На набережной Феодосии неподалеку от Картинной галереи Айвазовского торжественно открыли памятник отличившемуся в русско-персидских и русско-турецких войнах генералу от инфантерии Петру Котляревскому, который нашел в приморском городе последний приют.
Российская газета04:43

В Волгограде избрали меру пресечения сестре фигуранта дела об убийстве после ссоры в чате

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сестре главного фигуранта дела об убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате, сообщила ТАСС в субботу руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
ТАСС04:46

Nissan рассказал о новинках для рынка России на 2021 год

Анонс компании Nissan оказался весьма интригующим, поскольку в российском представительстве и Nissan, и Datsun рассказали, что японская марка особенно обрадует тех, кто в первую очередь ценит внедорожные возможности моделей бренда Nissan, но подробностей не сообщили, совершенно очевидно лишь то, что это будет какая-то модель для езды по бездорожью.
SM News07:00