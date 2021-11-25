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Банк России предложил сделать кредитные каникулы постоянными

ЦБ хочет сделать кредитные каникулы, появившиеся на фоне пандемии, постоянно доступным инструментом.
Коммерсантъ
Сейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
ТАСС
Как показал мониторинг Банка России, в среднем более 80% заемщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются после льготного периода в график платежей.
ТАСС
Еще в график вернулись 72 процента заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах.
РЕН ТВ

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