ГУП "Черноморнефтегаз" предлагает потребителям в Крыму и Севастополе перейти с 1 января 2022 года на новую процедуру закупки газа — на бирже в авансовом режиме, сообщили РИА Новости представители нескольких предприятий в республике и Севастополе.
СКА ярко показал вскоре после начала второго периода, что у них нет проблем с реализацией лишнего, когда в касание Антон Бурдасов забил в большинстве, 0:2. Три подряд удаления в составе «Ак Барса» хорошо помогли армейцам захватить инициативу.
В минувший уик-энд в Катаре на Mercedes сэра семикратного стоял более старый двигатель, однако по ходу предстоящего уик-энда в Джидде Льюис вновь получит бразильскую «ракету», которая должна помочь ему в борьбе за титул с Максом Ферстаппеном.