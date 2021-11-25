КоммерсантъБанк России предложил сделать кредитные каникулы постояннымиЦБ хочет сделать кредитные каникулы, появившиеся на фоне пандемии, постоянно доступным инструментом.КоммерсантъСейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.ТАССВ график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах.ТАССВ июле Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать долги пострадавших, но обязательным данное требование не было: кредиторы принимали решение самостоятельно и добровольно.Российская газетаЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВДни24ИзвестияНТВЭкономика сегодняRuposters.ruНародные новостиFBM.ruВятка-На-СетиРамблерLife.ruКомсомольская правдаФАНПодробнее о событииЦБ предложил сделать постоянной возможность взять кредитные каникулыИзвестия08:08ЦБ предложил сделать постоянной для граждан возможность взять «кредитные каникулы»ТАСС03:54Самое цитируемоеЦБ предложил сделать бессрочным механизм «каникул» по кредитамРоссийская газета04:01Центробанк РФ предложил сделать постоянной услугу «кредитных каникул»Комсомольская правда05:04Центробанк предложил сделать постоянным механизм «кредитных каникул»НТВ04:17Центробанк предлагает сделать бессрочной возможность взять «каникулы» по потребкредитамФинмаркет04:14ЦБ предложил ввести постоянную возможность брать кредитные каникулыLenta.ru07:07Показать ещёОценить14Поделиться