Будьте в Плюсе

Банк России предложил сделать кредитные каникулы постоянными

ЦБ хочет сделать кредитные каникулы, появившиеся на фоне пандемии, постоянно доступным инструментом.
Коммерсантъ
Сейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
ТАСС
В график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах.
ТАСС
В июле Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать долги пострадавших, но обязательным данное требование не было: кредиторы принимали решение самостоятельно и добровольно.
Российская газета

Подробнее о событии

ЦБ предложил сделать постоянной возможность взять кредитные каникулы
Известия08:08
ЦБ предложил сделать постоянной для граждан возможность взять «кредитные каникулы»
ТАСС03:54
Самое цитируемое
ЦБ предложил сделать бессрочным механизм «каникул» по кредитам
Российская газета04:01
Центробанк РФ предложил сделать постоянной услугу «кредитных каникул»
Комсомольская правда05:04
Центробанк предложил сделать постоянным механизм «кредитных каникул»
НТВ04:17
Центробанк предлагает сделать бессрочной возможность взять «каникулы» по потребкредитам
Финмаркет04:14
ЦБ предложил ввести постоянную возможность брать кредитные каникулы
Lenta.ru07:07

Интересное

Локомотив — Лацио 0:3

Третий «Локо» с двумя очками занимает последнее место в группе Е. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но сохраняет возможность выйти в Лигу конференций с третьего места в группе.
Спорт-Экспресс14:38