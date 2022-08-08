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Банк России предложил устанавливать надбавки к кредитам в валюте в зависимости от эмитента

В Российском Центробанке предложили устанавливать надбавки к кредитам в иностранной валюте в зависимости от того, является ли страна, которая выпускает ценные бумаги, дружественной.
Газета.Ru
Как и обещал ЦБ, надбавки в отношении кредитов и займов юрлицам в валюте, а также вложений в долговые ценные бумаги, номинированные в валюте, планируется дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны).
Интерфакс
"Комментарии и предложения от участников рынка будут приниматься до 21 августа 2022 года", - указал ЦБ.
ТАСС
Регулятор подчеркнул, что действующие критерии признания юридических лиц экспортерами предполагается концептуально сохранить.
Коммерсантъ

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