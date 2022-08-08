Как и обещал ЦБ, надбавки в отношении кредитов и займов юрлицам в валюте, а также вложений в долговые ценные бумаги, номинированные в валюте, планируется дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны).
Согласно распоряжению Владимира Путина, в состав российской делегации на 77-й сессии Генассамблеи ООН вошли замглавы МИДа Сергей Вершинин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.