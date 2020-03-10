Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Политика В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17 В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.

Энергетика Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Политика Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Общество Совет директоров РЖД наполовину обновится По данным РЖД, в 2019 г. членам совета директоров в целом выплачено 45,37 млн руб. Ожидать существенных изменений в работе РЖД или роста эффективности госмонополии из-за смены состава совета директоров не стоит, уверен партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.