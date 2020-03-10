Экономика
ИзвестияБанк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.
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Политика
В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17
В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+.
Гаджеты
В Роскачестве назвали недостатки смарт-часов
Экономика
Война на нефтяном рынке может повлиять на ипотеку в России
Министерство финансов может начать продавать валюту по причине начала нефтяной войны.
Политика
Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах
Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон.
Финансы
В банках Сочи доллар продают за не менее 75 рублей
В банках Сочи курс доллара во вторник составил чуть более 75 рублей.
Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Политика
В Кремле подтвердили, что Трамп не приедет на День Победы в Москву
В Кремле подтвердили информацию, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы СССР в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Кино
Вин Дизель снимется в сиквеле фильма «Последний охотник на ведьм»
Эксперты объяснили это тем, что зрителю неинтересны работы Вина Дизеля вне известных кинолент из-за его участия в прорекламированных франшизах.
Спорт
Российский велогонщик госпитализирован в ОАЭ с коронавирусом
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Энергетика
«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля
Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Политика
Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»
Комментируя слоган других популярных наклеек на авто "Можем повторить", президент обратил внимание, что трактовать эти слова можно по-разному.
Происшествия
На Урале дело о выброшенном из окна младенце повторно отправлено в суд
В Североуральске уголовное дело по обвинению в покушении на убийство малолетнего возвращено на новое судебное разбирательство в ином составе суда.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
Совет директоров РЖД наполовину обновится
По данным РЖД, в 2019 г. членам совета директоров в целом выплачено 45,37 млн руб. Ожидать существенных изменений в работе РЖД или роста эффективности госмонополии из-за смены состава совета директоров не стоит, уверен партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Авто
Автопроизводители представили свои новинки вне легендарного автосалона
Свои электромобили, подготовленные к автосалону, представили люксовые автомобильные бренды, и бюджетные марки.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Путин заявил об опасности передачи президентских полномочий Госсовету
Президент России Владимир Путин считает опасной передачу полномочия президентского характера Госсовету.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Политика
Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату
Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.