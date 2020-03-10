с чего всё началось

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество «Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль "Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.

Происшествия По карте советского Генштаба историк дошел до ареста Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.

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Политика Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.

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Общество ВОЗ предупредила о пандемии коронавируса Угроза пандемии коронавируса становится более реальной с увеличением количества стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-2019, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Общество В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.