Экономика
ИзвестияБанк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.
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Изменение максимальной суммы перевода через СБП с 600 000 до 2 млн руб. прописано в проекте нового положения «О платежной системе Банка России», сообщает пресс-служба регулятора.Право.ру06:46
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